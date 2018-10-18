«Корежит, как черта от ладана»: «Гоблин» Пучков объяснил замену маршала Жукова на «Кубанскую Украину»

Украина продолжает «декоммунизироваться». Очередной жертвой этого процесса стал маршал Победы Георгий Жуков, имя которого отныне изгнано из Киева. В четверг депутаты Киевского горсовета поддержали переименование улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины, сообщила пресс-служба Киевсовета.

Странное название «улица Кубанской Украины», по словам представителя Киевсовета, «выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани».

Комментируя очередное киевское переименование улицы, писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin («Гоблин»), отметил, что нынешних украинских руководителей буквально корежит от всего, что связано с советским прошлым, в том числе с победой над фашизмом, символом которой стал маршал Жуков.

«На Украине в 2014 году в результате государственного переворота, осуществленного руками нацистов, к власти пришли эти самые нацисты, — отметил «Гоблин» Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Естественно, эти самые нацисты не потерпят, чтобы у них был маршал Жуков. Украина — это антисоветское государство, а значит, антирусское. Естественно, по их логике все упоминания о советском прошлом должны быть удалены. И, конечно, по этой же логике проспект Маршала Жукова тоже надо переименовать — нацистов от него корежит, как черта от ладана».

В украинском сегменте соцсетей к очередному этапу декоммунизации отнеслись по-разному. Так националисты вспомнили о старых «притязаниях» Украины на территорию «от Сяна до Дона». Но большинство отнеслось к решению Киевсовета отрицательно.

«Радуйтесь, идиоты!» — с возмущением реагирует киевлянин Слава Синявский. «Вот теперь-то заживем», — с иронией пишет Владимир Копытин. «Какой маразм», — эмоционально реагирует Вадим Дмитриев. «Киевсовет по идиотизму переплюнул даже Верховную раду», — уверен Alex Kurasov. «Кубанская Украина? Если что, то тут у нас пока Краснодар», — напоминает кубанец Константин Камаев. «Итак, официальный термин — Кубанская Украина, ждем реакции запоребрика (России). Еще не слышно?» — жаждет скандала Jac Flame.

А Наталя Выборнова напоминает оригинал стихов Павла Чубинского, которые в переделанном варианте стали гимном Украины.

«Помните, как у Чубинского в оригинале? «Станем, братья, в бой кровавый от Сяна до Дона, в родном краю господствовать не дадим никому. Черное море еще улыбнется, дед Днепр обрадуется, еще в нашей Украине долюшка подоспеет».

Напомним, Дон — это река на территории России, поэтому все реальные или даже шуточные «претензии» Украины на него выглядят по меньшей мере странно.

«Фантомные боли ущербных менталитетом. Кто эту дурь продвигает?» — комментирует решение о переименовании украинский блогер Анна Левинкова и разъясняет, что из себя представляла «Кубанская Украина», заменившая Георгия Жукова на карте Киева. «Кубанская Украина — это казачье государственное образование на Кубани, которое существовало в 1918-1920 годах. Просуществовала 1 год 9 месяцев», — пишет она и предлагает: «Надо назвать какой-то бульвар имени «Четырех лет доллара по восемь гривен». Этот период тоже был в истории недолго, как и Кубанская Украина».

«Неуважаемые, вы не хотите заняться чем-то в секторе экономики? — добавляет она. — Кто будет жить на улице Кубанской Украины через десять лет, когда вы переименуете все на свете? Может, хватит копаться в прошлом и пора думать о будущем? Может, люди разбегаются из страны, потому что не создается настоящее, которым можно было бы гордиться?»

В мае 2015 года на Украине был принят закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики и предполагающий в том числе переименование топонимов, названных в честь государственных деятелей СССР.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза, один из авторов Победы в Великой Отечественной войне.

Кубанская народная республика (Кубанский край) — государственное образование на территории бывшей Кубанской области и Кубанского казачьего войска, возникшее после распада Российской империи и существовавшее с 1918 по 1920 год.