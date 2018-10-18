Путин заявил, что Россия готова к диалогу, несмотря на отказ премьера Японии подписать мирный договор

Сочи, 18 октября. Россия предпринимает шаги для повышения доверия между Москвой и Токио, несмотря на санкции Японии против РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Японский спикер задал Владимиру Путину вопрос о мирном договоре между Москвой и Токио. Ранее на заседании ВЭФ президент России предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор между странами до конца 2019 года.

«Мы говорим о повышении доверия. О выходе на какие-то компромиссы по территориям. Хотя мы считаем, что этих вопросов нет. Но Япония их поднимает. Мы, со своей стороны, стараемся создавать условия для повышения доверия. А Япония взяла и ввела против нас санкции. Это что, повышение доверия? Вы зачем это сделали?» — спросил Владимир Путин.

Он также отметил, что в разговоре с Синдзо Абэ подчеркивал, что подписание мирного договора не означает прекращение поиска решений по территориальным вопросам. Президент России также напомнил, что Москва не отказывается от дискуссий по Курильским островам. Синдзо Абэ, в свою очередь, настаивал на первоочередном решении вопроса по спорным территориям.

Отметим, что на протяжении долгих лет отношения РФ и Японии омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио при этом ссылается на Трактат о торговле и границах от 1855 года. Возвращение островов японские власти выдвигают как условие заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, согласно положениям которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Современная позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Следовательно, юрисдикция РФ над островами, подтвержденная соответствующими международными документами, сомнению не подлежит.