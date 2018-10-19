Дамаск, 19 октября. Компетентные органы Сирии обнаружили большое количество оружия в населенном пункте Тель Харфуш, расположенном в провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

Опасная находка была обнаружена неподалеку от кладбища. Среди вооружений были взрывчатые вещества, упакованные в бочки, которые террористы прятали между скалами.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На кадрах, предоставленных нашим корреспондентом, можно заметить оружейный чехол, снайперские элементы, средства связи, бинокль, гарнитуру. Кроме того, боевики хранили гранаты к РПГ, пулеметные ленты, контейнеры для мин, патроны разных калибров, тротиловые шашки.

Напомним, что провинция Даръа была освобождена в рамках военной операции «Базальт», проводимой сирийской правительственной армией и российской авиацией. В рамках этой кампании также были освобождены провинции Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра.

В данный момент сирийские войска продолжают заниматься зачисткой так называемых спящих ячеек запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1, боевики которой продолжают скрываться в скалистых пещерах в районе пустыни Бадия.

Инженерные подразделения сирийской армии, тем временем, осматривают уже освобожденные населенные пункты и города освобожденных от боевиков провинций. Данная мера необходима для обеспечения безопасности сирийского народа, который постепенно возвращается в родной регион. Периодически боевики оставляют самодельные взрывные устройства и мины-ловушки на дорогах. Нередки случаи, когда они натыкаются на целые склады оружия, оставленные террористическими группировками, когда-то обитавшими в регионе.

Боеприпасы могут быть спрятаны в заброшенных зданиях, старых колодцах или просто зарыты в землю.

1 Организация запрещена на территории РФ.