Понимают, что Крым — часть России: в Совфеде прокомментировали соболезнования посольства США

На официальной странице посольства США в России в Twitter появилась запись с соболезнованиями в адрес родственников и друзей погибших во время вчерашней стрельбы в Керченском политехническом колледже.

«Наши мысли и молитвы обращены к семьям и друзьям, потерявшим своих любимых во вчерашнем нападении в Керчи. Как сказал специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер: «Нет оправдания такому насилию над невинными людьми», — указано в сообщении дипмиссии.

Наши мысли и молитвы обращены к семьям и друзьям, потерявшим своих любимых во вчерашнем нападении в Керчи. Как сказал Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер: “Нет оправдания такому насилию над невинными людьми.”https://t.co/cMtgOqQ3So — Посольство США в РФ (@USEmbRu) October 18, 2018

Примечательно, что посольство США на Украине ограничилось только цитатой Волкера и не выразило слов поддержки пострадавшим и их близким, уделив больше внимания новостям о том, как ветераны американской армии приняли участие в киевском марафоне.

По мнению члена комитета по международным делам Совета Федерации, сенатора от Республики Крым Сергея Цекова, представители США — возможно, сами того не сознавая — признали, что Крым является регионом России.

«Есть очень много примеров, когда де-факто многие страны признают Крым частью Российской Федерации. Потом они, конечно, сразу спохватываются, начинают объяснять, что юридически, по их мнению, Крым в составе Украины, — напомнил Цеков. Но эти факты действительно подтверждают, что все больше стран, даже таких как США, понимают: Крым — это часть России».

Сенатор признал, что такой жест западных дипломатов вполне логичен, учитывая очевидный статус Крыма сегодня, а также, разумеется, трагический контекст — когда на первый план выходят не политика, а человечность и чувство солидарности. При этом Цеков не исключил, что сами представители США могут счесть свою публикацию неосторожной.

«Они могут спохватиться: может быть, вдогонку и посольство США на Украине выразит соболезнования, в том числе, руководству Украины. Я такого не исключаю», — заявил Цеков.

Сенатор выразил надежду, что дипмиссия США в России не станет опровергать собственные слова ради того, чтобы в очередной раз объявить, что не признает Крым российским.

«На мой взгляд, при таких трагических событиях должно быть поменьше юридического крючкотворства. Нужно все-таки объективно оценивать ситуацию и выражать соболезнования той стране, гражданами которой на самом деле являются погибшие в Керчи», — резюмировал сенатор.

Напомним, 17 октября в Крыму от руки убийцы-одиночки погиб 21 человек — студенты и сотрудники Керченского политехнического колледжа. Более 30 пострадавших в состоянии различной степени тяжести остаются в медицинских учреждениях.