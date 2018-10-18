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Новости Сирии

Путин напомнил о причинах начала операции России в Сирии

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Путин напомнил о причинах начала операции России в Сирии

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин напомнил участникам заседания дискуссионного клуба «Валдай», что операция ВКС РФ в Сирии началась из-за террористической угрозы. Российский лидер отметил, что, как и для других стран, для РФ терроризм продолжает представлять опасность, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Терроризм представляет и для нашей страны очень большую угрозу. Именно поэтому мы начали активные операции в Сирии. Терроризм представляет большую угрозу для наших соседей, в том числе Афганистана», — сказал Путин.

Во время выступления в Сочи глава государства также призвал бороться с терроризмом сообща, напомнив, что за последние годы Россия существенно продвинулась в этом направлении.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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