Путин напомнил о причинах начала операции России в Сирии

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин напомнил участникам заседания дискуссионного клуба «Валдай», что операция ВКС РФ в Сирии началась из-за террористической угрозы. Российский лидер отметил, что, как и для других стран, для РФ терроризм продолжает представлять опасность, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Терроризм представляет и для нашей страны очень большую угрозу. Именно поэтому мы начали активные операции в Сирии. Терроризм представляет большую угрозу для наших соседей, в том числе Афганистана», — сказал Путин.

Во время выступления в Сочи глава государства также призвал бороться с терроризмом сообща, напомнив, что за последние годы Россия существенно продвинулась в этом направлении.