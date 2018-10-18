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Путин рассказал о последствиях торговой войны США и Китая

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Путин рассказал о последствиях торговой войны США и Китая

Сочи, 18 октября. Продолжение торговой войны США и Китая негативно скажется на всем мире, сказал президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Обращаясь к одному из участников клуба из Китая, Путин описал существующие реалии. Он отметил, что внутриполитическая ситуация в США влияет на действия Вашингтона по отношению к другим странам. К ним относятся, например, торговая война, санкции.

«Календарь внутриполитический он какой? Сейчас промежуточные выборы, потом выборы президента, нужно сохранить определенные тенденции в экономике», — пояснил российский лидер.

По его словам, такие действия могут вызвать какой-то положительный эффект лишь в среднесрочной перспективе, однако в отдаленной — негативные последствия наступят неизбежно.

Напомним, ранее Путин шуткой ответил на вопрос о напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. 

Автор: Тимур Румянцев
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