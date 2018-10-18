Международный деловой форум в Москве: Россия и Китай – правильное партнерство. ФАН-ТВ

Большая экспозиция построена из гаджетов и телекоммуникационного оборудования китайских компаний. Кроме того, на мероприятии проходят пленарные сессии, на которых эксперты обсуждают вопросы сотрудничества двух стран. Представители России и Китая отмечают желание сотрудничать друг с другом.

«Сейчас у нас в Гонконге проводится очень масштабная ярмарка, и, на самом деле, многие предприятия Шэньчжэня очень хотят развивать рынок России, приезжать в Москву. Все знают, что в России тоже большая активность, видят и хотят поехать в Россию в Москву. Тем более, они уже разглядели, что Россия и Москва очень открыты, они имеют большой потенциал. Они все очень хотят рассказать о себе, проникнуть на российский рынок, найти себе российских партнеров», – признается Линь И, руководитель ассоциации электронной промышленности, г. Шэньчнжэь.

Отношения России и Китая сейчас имеют ключевое значение для нашей страны. Китай является главным партнером не только в политическом, но и экономическом плане. Сотрудничество с этой страной растет на глазах, все большее количество отечественного бизнеса заключает договоры с китайскими производителями. Китай помогает нам обойти санкции в некоторых сферах производства, например, в радиоэлектронике.

«Все очень просто, мы сотрудничаем с Китаем, а не со странами ЕС и НАТО, потому что эти страны в области радиоэлектроники ввели против наших предприятий санкции, поэтому Китай нам интересен как партнер, в области поставок электронно-компонентной базы и радиоэлектроники той, которая пока в России не производится. Для Китая сотрудничество с нами – это большой рынок, который сейчас достаточно открыт для китайских бизнесменов. А для нас – это те технологии, которые в настоящий момент отсутствуют», — рассказывает Павел Куцько, генеральный директор ФГУП «МНИИРИП».

Деловой форум по электронике «Business electronics with China» поможет выстроить стратегию эффективной работы российского бизнеса с компаниями из Китая. Участники получили практические советы малому и среднему бизнесу, что поможет им лучше понимать аспекты внешнеэкономической деятельности с китайскими компаниями.