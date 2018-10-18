Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно: Путин о применении ядерного оружия

Сочи, 18 октября. Агрессоры в случае применения ядерного оружия должны понимать, что возмездие неизбежно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Говоря о ядерном вооружении, модератор заседания Федор Лукьянов спросил у Владимира Путина, что он имел ввиду, когда сказал: «Зачем нам нужен мир, если в нем не будет России». Президент РФ отметил, что нельзя просто вырывать фразы из контекста. Он подчеркнул, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.

«Это значит, что мы будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что агрессор наносит удар по территории России», — сказал Владимир Путин.

Российский президент также отметил, что в стране постоянно совершенствуются системы слежения ПВО. Встречный удар Россия может нанести только после того, как убедится, что ее территория подверглась атаке. Владимир Путин также подчеркнул что подобное развитие событий является катастрофой. При этом он напомнил, что агрессор должен понимать неизбежность возмездия.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. А мы — жертва агрессии. И, как мученики, мы попадаем в рай, а они просто сдохнут», — сказал Владимир Путин.

Ранее на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай президент РФ прокомментировал ситуацию в Сирии.