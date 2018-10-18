ЦБ: ущерб российских банков от кибератак снизился в 14 раз

Москва, 18 октября. В первой половине 2018 года число хакерских атак на российские банки выросло почти в два раза – с 39 до 72, при этом количество успешных атак заметно уменьшилось. Ущерб от атак в киберпространстве сократился в 14 раз. Об этом говорится в докладе департамента информационной безопасности.

За восемь месяцев 2017 года мошенники похитили 1 млрд рублей, совершив 22 успешные хакерские атаки. В 2018 году было похищено 76 млн рублей, совершено 20 атак с гражей. Снижение количества атак и ущерба от них специалисты связывают с деятельностью групп реагирования в ЧП, а также с повышением уровня кибербезопасности.

По словам представителя департамента, интерес мошенников в последнее время переключился от банков в сторону клиентов. Такую тенденцию можно объяснить как слабой защитой малого и среднего бизнеса, так и принятием нового акта о защите крупных банковских организаций и ужесточением наказание за атаки.