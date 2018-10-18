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Путин: Россия выигрывает конкуренцию за умы людей, если на Западе блокируют RТ

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Путин: Россия выигрывает конкуренцию за умы людей, если на Западе блокируют RТ

Сочи, 18 октября. Российский телеканал RT выигрывает конкуренцию у других телеканалов за зрительскую аудиторию со всего мира. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает Федеральное агентство новостей.

Ведущий мероприятия поинтересовался у президента, выигрывает ли Россия соперничество за души людей.

«Думаю, да. Вот сидят перед нами представители RT. Что происходит в некоторых странах, где они работают? Их закрывают», — заявил Путин.

Путин рассказал, что российские СМИ выигрывают конкуренцию за зрительскую аудиторию во всем мире

Как передает корреспондент ФАН, Путин подчеркнул, что российские власти никому не мешают работать, а также не закрывают никакие СМИ.

«У нас есть одно достаточно скромное СМИ (RT.— Прим. ФАН) , но даже если оно вызывает такую боязнь, то мы выигрываем», — отметил Путин.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
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