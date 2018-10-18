Путин рассказал об опасных последствиях «пещерного национализма»

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин раскритиковал «пещерный национализм», который может развалить страну, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Президент России обратил внимание, что культура и история, которые определяют, кто мы есть, должны укреплять свою идентичность. Ведущий встречи Федор Лукьянов в ответ на это напомнил Путину о его словах, что он самый большой националист.

«Осталось также?» — спросил Лукьянов.

«Националисты говорят, что они самые лучшие защитники того или иного этноса, нации, — уточнил глава России. — А Российская Федерация изначально, с первых шагов, складывалась как многонациональное государство. Вижу директора Эрмитажа, который прекрасно знает, как складывалась русская нация. Не было русских: потом начали формироваться — на базе общего рынка, князя и веры. Россия складывалась как многонациональное государство, а потом как многоконфессиональное. Тысячу лет существует и существует [государство], потому что изначально было толерантное отношение к происхождению и религии».

Президент уточнил, что, если жители хотят, чтобы страна развивалась, ее основой должен стать русский народ, определение которого не зависит от религии и происхождения.

«А если мы будем выпячивать пещерный национализм, то развалим народ. Я хочу, чтобы страна и народ сохранились. Я националист не пещерный».

Президент назвал «пещерный национализм» «дурацким и придурошным».

Ведущий поинтересовался, есть ли у так называемого «Путина-националиста» единомышленники.