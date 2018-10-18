«Шутил и общался с ребятами»: стало известно о поведении «керченского стрелка» перед атакой

Москва, 18 октября. Предполагаемый организатор бойни в Керченском политехническом колледже общался и шутил с однокурсниками перед трагедией. Об этом заявила детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева.

Клюева сообщила, что ей удалось пообщаться с однокурсником Владислава Рослякова. Парень общался с Росляковым перед трагедией. По его словам , Росляков вел себя вполне адекватно, он общался и шутил с ребятами.

«Мальчик говорит, что в этот день он с ним даже разговаривал, они общались. Он был адекватный, шутил, они поговорили. И после этого произошло то, что произошло», — рассказала Клюева.

Она также напомнила, что Росляков не состоял на психиатрическом учете, а при поступлении в колледж прошел медицинскую комиссию, в составе которой есть врач психиатр.

«Наверняка, если он получил разрешение на обучение, то прошел психиатра. Мы же говорим, что он не состоит ни на каких учетах. Наверняка, он получил разрешение, когда выходил на учебу», — добавила Клюева.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса взорвал бомбу и открыл огонь по учащимся Керченского политехнического колледжа. В результате нападения погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения.