Путин отреагировал на церковный раскол на Украине

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин, который в четверг находится в Сочи, где участвует в заседании клуба «Валдай», ответил на вопрос о события вокруг украинской церкви. Российскому лидеру напомнили о знаменитой Крымской речи, в которой Путин обращался к теме Русского мира и чувств соотечественников и православных, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы всегда должны поднимать эту тему [тему идентичности россиян]. Национальная идентичность — это наша культура, наша история. Их надо сохранять, иначе мы перестанем существовать. Примеров когда исчезали целые народы, много. Мы не хотим следовать им. Зачем нам размываться? Мы дорожим своей идентичностью и должны укреплять ее», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что укрепление толерантности помогает России оставаться устойчивым многонациональным государством. Отметим, президент РФ ранее неоднократно подчеркивал, что Россия будет защищать права своих граждан, а также права православных и на Украине, и в других странах.

Напомним, Константинопольский патриархат ранее запустил процесс предоставления автокефалии украинской раскольнической церкви. В России это решение назвали нанесением «травмы православию», предупредив о расколе, сравнимом с событиями 1054 года, когда разошлись пути католиков и православных.