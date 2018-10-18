ФСБ выступила за контроль киберпространства спецслужбами

Москва, 18 октября. Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов сообщил, что киберпространство должно быть под контролем компетентных служб для борьбы с терроризмом.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов», — сказал генерал армии по итогам заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Бишкеке.

Смирнов указал на то, что без этого невозможно успешно противостоять современным террористическим угрозам и гарантировать должное обеспечение информационной безопасности.

Дальнейшие предложения выработает созданная рабочая группа экспертов, добавил он, передает издание «ФедералПресс».

Напомним, в июле президент Российской Федерации Владимир Путин назвал защиту от кибератак государственной задачей.