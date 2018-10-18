Не потому что мы пришли и схапали: Путин объяснил, почему Крым стал российским

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Крым стал российским, потому что «люди пришли на референдум и проголосовали», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Крым — это наше. Но не потому что мы пришли и что-то схапали. Ведь что такое демократия? Люди пришли на референдум и проголосовали», — в очередной раз подчеркнул глава РФ.

Российский лидер в ходе заседания напомнил, что демократия — это власть народа, а жители Крыма заявили, что «хотят быть независимы и в составе РФ».

«Напомню в сотый раз, что в Косово не было референдума. Но все с итогами голосования парламента согласились», — указал Путин.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Ранее Путин заявлял, что вопрос Крыма закрыт «окончательно».