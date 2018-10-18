Чувствуем себя в безопасности: Путин рассказал о конкурентном преимуществе российского оружия

Сочи, 18 октября. Россия обладает самым высокотехнологичным оружием, что позволяет стране чувствовать себя в безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Путин отметил, что современные реалии обязывают страны иметь оружие для обороноспособности.

«Мы живем в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал. Россия — крупнейшая ядерная держава. В ближайшие месяцы система «Авангард» будет поставлена на вооружение. Мы обогнали всех конкурентов в этом отношении. Такого высокотехнологичного оружия ни у кого нет — только испытания планируются. А у нас уже на вооружении: мы чувствуем себя в безопасности», — констатировал российский лидер.

Ранее президент поблагодарил Турцию за выполнение своих обязательств по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.