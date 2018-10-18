Депутат Рады предложил передать администрацию Порошенко Константинополю: Милонов отреагировал

Депутаты Верховной рады предложили передать Константинополю здание администрации президента Украины Петра Порошенко, с соответствующей инициативой выступила фракция «Оппозиционный блок». Одиозное предложение стало реакцией на передачу Андреевской церкви в ведение экзархов.

«Параллельно подготовили проект постановления Верховной рады о передаче во временное пользование Константинопольского патриарха здание администрации президента Украины на улице Банковой, сроком до 31 марта 2019 года», — написал член фракции Михаил Добкин на своей странице в Facebook.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал инициативу «Оппозиционного блока». По словам российского парламентария, предложение Порошенко передать Андреевскую церковь обусловлено исключительно политической конъюнктурой. Депутат Госдумы подчеркнул: рядовые украинцы не понимают, для чего необходимы подобного рода манипуляции.

«Логика действий этих граждан напоминает конвульсии умирающего режима. К сожалению, если раньше их можно было объяснить попыткой раскачать противостояние или консолидировать людей, то нынешние их действия — это путь в никуда. Ведь это решение [о передаче церкви] не понято и не принято большинством их собственных граждан», — говорит парламентарий.

Он напомнил, что инициатором передачи выступили даже не православные украинцы, а политики.

«Инициатива изначально была заявлена как политическая. Подобного рода инициативы, которые нам кажутся смешными и абсурдными, попросту укладывается в тот контекст, который уже сейчас есть в этой стране. Очень обидно, что объектом нападок стали не партийные разборки, а церковь», — резюмировал Виталий Милонов.

Вместе с тем он допустил, что гипотетически здание администрации президента может быть передано той или иной структуре, поскольку киевский режим на сегодняшний день не является самостоятельным.

«Что они хотят отдать? Они давным-давно себе не принадлежат. Депутаты Верховной рады — это не хозяева страны. Они будут отдавать то, что им скажут и когда им скажут. Если им скажут — они отдадут свой дом и свои семьи. Так что пусть не питают иллюзий насчет своего права чем-то распоряжаться», — резюмировал депутат Госдумы.

Ранее стало известно, что Верховная рада со второго раза проголосовала за передачу Андреевской церкви Константинополю. Религиозный и общественный деятель, богослов и философ Андрей Кураев считает, что раскол православной церкви будет протекать болезненно.