«Предотвратили деградацию государства»: Путин рассказал о военной операции в Сирии

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, зачем Россия участвовала в военной операции в Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ведущий мероприятия вспомнил, как Путин во время одного из выступлений на «Валдае» рассказал, что 50 лет назад Ленинградская улица научила его, что если драки не избежать, то нужно ударить первым.

«Может не стоило участвовать в Сирии?» — поинтересовался ведущий у российского президента.

Путин ответил, что Россия своими действиями предотвратила опасность деградации сирийского государства.

«Большое количество террористов уничтожено. Мы сохранили сирийскую государственность и сохранили стабильность в регионе. Мы в целом добились целей которые ставили в 2015 году»,— заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что до участия России некоторые страны пытались бороться с терроризмом в Сирии, однако они не добились никаких результатов.