«Не наш метод»: Путин ответил на возможность «отрезвляющего кризиса» в политике

Новгород, 18 октября. Президент России Владимир Путин рассказал, что во внешней политике Россия стремится к балансу, ставить весь мир под угрозу – «не наш метод». Об этом президент РФ заявил в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства прокомментировал идею ведущего об «отрезвляющем кризисе», который выведет международные отношения из тупика.

«Нагнетание обстановки — не наш метод. Поставить весь мир на грань безопасности — это плохая политика. Мы такую политику проводить не будем», — заявил Путин.

Президент РФ отметил, что в настоящей политической обстановке России нечего опасаться. Внешняя политика страны не создает напряжение в международных делах, поэтому «можно чувствовать себя спокойно».