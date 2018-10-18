Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

«Не наш метод»: Путин ответил на возможность «отрезвляющего кризиса» в политике

211
0 Оставить комментарий

«Не наш метод»: Путин ответил на возможность «отрезвляющего кризиса» в политике

Новгород, 18 октября. Президент России Владимир Путин рассказал, что во внешней политике Россия стремится к балансу, ставить весь мир под угрозу – «не наш метод». Об этом президент РФ заявил в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства прокомментировал идею ведущего об «отрезвляющем кризисе», который выведет международные отношения из тупика.

«Нагнетание обстановки — не наш метод. Поставить весь мир на грань безопасности — это плохая политика. Мы такую политику проводить не будем», — заявил Путин.

Президент РФ отметил, что в настоящей политической обстановке России нечего опасаться. Внешняя политика страны не создает напряжение в международных делах, поэтому «можно чувствовать себя спокойно».

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое