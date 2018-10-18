А я не напрягаюсь: Путин шуткой ответил на вопрос об отношениях РФ и США

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» шуткой ответил на вопрос о напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер напомнил, что США обвиняют РФ в том, чего она не делала, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Шутка есть. Вопрос: «Как вы расслабляетесь?». Ответ: «Я не напрягаюсь», — отметил глава России, отвечая на вопрос ведущего об отношениях РФ и США.

Российский лидер подчеркнул, что российская сторона «не напрягается и не создает проблем», однако Америка обвиняет РФ в том, чего она не делала.