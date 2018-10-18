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Путин поблагодарил Турцию за работу в Идлибе: Делают все, что надо

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Путин поблагодарил Турцию за работу в Идлибе: Делают все, что надо

Сочи, 18 октября. Турция выполняет непростые задачи по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент России Владимир Путин  во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Путин поблагодарил турецких партнеров за добросовестное сотрудничество в вопросах урегулирования ситуации в Сирии.

«Мы видим, что они работают, выполняют свои обязательства, — констатировал российский лидер. — Не все еще боевики из Идлиба выведены. Но турецкие партнеры делают все, что надо. Там все непросто. Они даже перебросили туда военный госпиталь, потому что есть потери».

Путин поблагодарил Турцию за работу в Идлибе: Делают все, что надо

В сентябре Путин и президент Турции Тайип Эрдоган договорились о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны, которая должна привести к стабилизации обстановки в регионе. Тяжелые вооружения должны были быть выведены оттуда до 10 октября.

Автор: Катерина Иванова
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