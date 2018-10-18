Путин поблагодарил Турцию за работу в Идлибе: Делают все, что надо

Сочи, 18 октября. Турция выполняет непростые задачи по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Путин поблагодарил турецких партнеров за добросовестное сотрудничество в вопросах урегулирования ситуации в Сирии.

«Мы видим, что они работают, выполняют свои обязательства, — констатировал российский лидер. — Не все еще боевики из Идлиба выведены. Но турецкие партнеры делают все, что надо. Там все непросто. Они даже перебросили туда военный госпиталь, потому что есть потери».

В сентябре Путин и президент Турции Тайип Эрдоган договорились о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны, которая должна привести к стабилизации обстановки в регионе. Тяжелые вооружения должны были быть выведены оттуда до 10 октября.