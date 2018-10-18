Сирия: Путин рассказал об активности боевиков ИГИЛ на юге Евфрата

Сочи, 18 октября. Боевики запрещенной в РФ организации ИГИЛ1 продолжают свою активность в регионах Сирии, расположенных к югу от Евфрата и находящихся под контролем США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам российского президента, боевики захватили в плен местных жителей.

«Боевики ИГИЛ там захватили в заложники местных жителей и начали их убивать. В том числе американских граждан. Что же молчат наши коллеги американские?» — задался вопросом Владимир Путин.

Модератор пленарного заседания задал президенту России вопрос: действительно ли боевики, сложившие оружие и присоединившиеся к режиму прекращения огня, разуверились в своей идеологии?

«Возможно. Кто-то действительно сложил оружие. А кто-то спрятался за нашу гуманитарную операцию. Мы все должны быть начеку и наращивать усилия по восстановлению Сирии», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее ФАН сообщало, что боевики ИГИЛ фактически установили контроль над Заевфратьем и диктуют свои правила игры. Террористы требуют передачи под свой контроль новых территорий на востоке Евфрата. Чтобы сделать курдов более сговорчивыми, члены ИГ1 расстреливают своих пленников. Отметим, что территории на юге сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где боевикам удалось закрепиться, входят в зону ответственности США.

1 Организация запрещена на территории РФ.