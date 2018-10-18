Эксперт рассказал, как решить проблему «банковского рабства» в России

Москва, 18 октября. Дистанционный доступ к услугам банка позволит частично решить проблему «банковского рабства», об этом заявил специалист по банковскому делу Михаил Хромов.

По словам Хромова, российские работодатели заключают зарплатные проекты с банками, в рамках которых трудно перечислить выплату работнику на счет в другом банке. Причиной такого неудобства является сложившаяся деловая практика, считает эксперт.

Хромов отмечает, за последние годы значительно выросла популярности дистанционного доступа. Если клиент банка может с легкостью переводить средства между своими счетами в разных банках, то проблема перечисления зарплаты и «банковского рабства» отпадает.

«Нет большой разницы, в каком банке получать зарплату, если не выходя из дома все деньги можно в один клик перевести в любой другой банк», — рассказ Хромов в беседе с «Экономикой сегодня».

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России сохраняется проблема «банковского рабства». По словам главы регулятора, одним из проявлений «рабства» является невозможность для граждан выбирать банк для перечисления своей заработной платы.