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Путин назвал самый эффективный метод борьбы с терроризмом

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Путин назвал самый эффективный метод борьбы с терроризмом

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин, участвуя в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что эффективно бороться с терроризмом можно только сообща, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Эффективно с ним [с терроризмом] бороться можно только сообща. В полном смысле этого слова нам до конца это не удается. Мы очень быстро забываем плохое и добились больших результатов за последние десять-пятнадцать лет. Тогда, в конце 90-х и начале 2000-х годов, в России шла гражданская война», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что представители запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида»1 воевали на территории РФ.

«Мы нанесли существенный урон [террористам], кардинально изменив ситуацию у себя дома, в России», — напомнил глава государства.

Отметим, выступая перед участниками заседания дискуссионного клуба «Валдай», Путин прокомментировал события в Крыму, где накануне было совершена атака на техникум в Керчи. Глава государства заявил, что в Интернете массово создается негативный контент, который влияет на людей с неустойчивой психикой.

Путин назвал самый эффективный метод борьбы с терроризмом

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
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