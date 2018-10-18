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Улицу маршала Жукова в Киеве переименовали в честь казаков

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Улицу маршала Жукова в Киеве переименовали в честь казаков

Киев, 18 октября. Улицу маршала Жукова в Киеве переименовали в честь казаков. Теперь улица получила новое название — Кубанской Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Отмечается, что решение принято для «восстановления исторической памяти» о государственном образовании на Кубани. Жители Киева поддержали переименование улицы в ходе онлайн-голосования на портале территориальной громады Киева. Опрос горожан проводился с 29 мая по 29 июля в 2017 году.

Отмечается, что улица маршала Жукова находится в жилом массиве Лесной. Название в честь военного деятеля СССР она получила в 1974 году, пишут «Известия».

Казачье государственное объединение Кубанская Украина было создано в феврале 1918 года. Согласно ее Конституции, в состав входили Кубанская и Терская области, а также Черноморская и Ставропольская губернии. Кубанская Украина просуществовала один год и девять месяцев.

Автор: Регина Пак
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