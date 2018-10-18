Путин о трагедии в Керчи: Люди с неустойчивой психикой создают лжегероев

Сочи, 18 октября. Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал трагедию в Керчи, обвинив сообщества в социальных сетях в создании негативного контента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это глобализация. В социальных сетях, в Интернете целые сообщества созданы. Все началось в США. Люди с неустойчивой психикой создают лжегероев. Мы не создаем полезного контента. Они хватают этот суррогат. Героизм умер», — подчеркнул российский лидер.

В минувшую среду студент четвертого курса политехнического колледжа устроил кровавую расправу в учреждении и подорвал взрывное устройство. В результате трагедии погиб 21 человек.

Ранее российский лидер выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших при взрыве и стрельбе в керченском техникуме.