Путин об отношениях с Трампом: Лучше общаться друг с другом, чем собачиться

Сочи, 18 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» охарактеризовал прошедшие за этот год встречи с американским лидером Дональдом Трампом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наши встречи с Трампом были скорее позитивными, нежели негативными, — отметил глава российского государства. — Лучше общаться, контактировать друг с другом, чем собачиться».

В свою очередь, Путин отметил, что проведенные встречи не оказали положительного влияния на политические отношения между РФ и США. Несмотря на это, Трамп является хорошим собеседником, сказал российский лидер.