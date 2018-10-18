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Путин об отношениях с Трампом: Лучше общаться друг с другом, чем собачиться

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Путин об отношениях с Трампом: Лучше общаться друг с другом, чем собачиться

Сочи, 18 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» охарактеризовал прошедшие за этот год встречи с американским лидером Дональдом Трампом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наши встречи с Трампом были скорее позитивными, нежели негативными, — отметил глава российского государства. — Лучше общаться, контактировать друг с другом, чем собачиться».

В свою очередь, Путин отметил, что проведенные встречи не оказали положительного влияния на политические отношения между РФ и США. Несмотря на это, Трамп является хорошим собеседником, сказал российский лидер.

«У нас с ним вполне нормальный диалог. Он слышит, реагирует на собеседника. У нас разные взгляды на какие то вещи. Разные подходы. Но это нормально», — добавил Путин.

Автор: Тимур Румянцев
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