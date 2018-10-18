Жителей Туниса призывают эвакуироваться из-за повышения уровня воды

Тунис, 18 октября. Тунисский регион Бен-Арус продолжает страдать от повышения уровня вода.

Из-за большого количества осадков провинции Туниса страдают от наводнений. Повышение уровня воды привело к остановке работы транспорта, в частности железной дороги, метро и автомобилей. Кроме того, приостановлена работа учебных заведений.

Власти призывают жителей страны эвакуироваться. Особенно непростая ситуация складывается в провинции Бен-Арус. Согласно источникам зарубежных СМИ, на данный момент жителям этого региона и приближенным к нему территорий угрожает серьезная опасность.

Ранее сообщалось, что система очистки воды Национального агентства Туниса по обращению с отходами (ANGed) не работает уже шесть лет. Однако вместо того, чтобы починить систему, власти разрешили закапывать ядовитые отходы в землю или сливать в Средиземное море.