Запреты не помогут: главное о трагедии в Керчи

17 октября в российском Крыму произошла страшная трагедия. Далеко не все ее обстоятельства на данный момент известны. Противоречивой информации о том, что именно произошло в Керчи, до сих пор хватает.

Основываясь на имеющихся в открытом доступе данных, Федеральное агентство новостей нарисовало следующую предположительную картину случившегося.

Механизм трагедии

18-летний Владислав Росляков после развода родителей проживал в съемной квартире вместе с матерью, работавшей санитаркой в онкологическом диспансере города Керчь. До момента своего преступления Владислав ничем «таким» не выделялся. По крайней мере, отрицательных отзывов о нем не имелось, как и случаев привода в полицию.

Юноша обучался четвертый год в Керченском политехническом колледже по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Обучение проходило на бюджетной основе на базе основного общего образования.

В сентябре по достижении 18-летия убийца официально приобрел гладкоствольное ружье. Специалисты сходятся на том, что, скорее всего, это была турецкая «помпа» 12-го калибра Hatsan Escort Aimguard.

В октябре за четыре дня до катастрофы Росляков столь же официально купил в оружейном магазине «Сокол» 150 патронов. Есть информация, что 15—16 октября он в колледже отсутствовал. Возможно, в это время он заканчивал подготовку к задуманному…

17 октября Росляков наконец-то пришел в свой колледж, расположенный в Керчи по адресу улица Войкова, дом 1. По рассказам свидетелей, у него были с собой тубус для чертежей и два рюкзака или сумки. Возможно, убийца попал в здание не через главный вход. Чтобы не привлекать внимание, он перебрался через забор, а дальше воспользовался запасным входом.

После начала большой перемены ученик четвертого курса Росляков ненадолго спустился в заполненную людьми столовую колледжа и оставил там один из своих рюкзаков. В последнем находилось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, роль которых исполняли болты и иные метизы.

Позже при обследовании здания колледжа будет обнаружено еще одно СВУ. К счастью, оно не сработало и было обезврежено.

Взрыв в столовой предположительно прогремел в 12:20 — от него на первом этаже колледжа вынесло оконные стекла. Не исключено, что произошло локальное обрушение конструкций здания.

Сразу после взрыва Росляков достал свое оружие. Судя по всему, лишенное приклада ружье Владислав принес в том самом тубусе для чертежей. Четверокурсник открыл стрельбу по учащимся и педагогам колледжа.

Кроме того, убийца время от времени бросал в людей самодельные ручные «гранаты». Судя по внешнему виду, они представляли собой нечто вроде снабженных фитилями петард, возможно изготовленных из патронов 12-го калибра. Поверх «гранат» был намотан скотч, которым, вероятно, крепились поражающие элементы.

Воспрепятствовать во время этого расстрела Рослякову никто не смог. Имеется информация, что в день трагедии вход в колледж охранялся единственной женщиной-вахтером 66-ти лет. Но ее контузило первым же взрывом. Тот же взрыв, кстати, вывел из строя, по словам женщины-вахтера, и «тревожную кнопку».

На втором этаже колледжа Росляков отыскал и застрелил завуча. Затем произвел еще несколько прицельных выстрелов. Наконец убийца вошел в библиотеку колледжа, где у стеллажей с книгами сделал последний выстрел — в себя.

Рядом с телом самоубийцы на пол упал рюкзак/сумка, в котором были найдены россыпь патронов и самодельных «гранат», паспорт и разрешение на охотничье оружие — т. н. РОХа. Лицензия на оружие свидетельствовала о том, что убийца прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра…

На протяжении всего вышеописанного из колледжа через двери и окна в панике выбирались уцелевшие. Молодежь оставалась молодежью даже в такой жуткой ситуации: многие из учащихся колледжа записывали видео происходящего на камеры мобильных телефонов.

Во второй половине дня эти ролики оказались в Интернете. К этому времени о случившейся трагедии узнала уже вся страна. Многочисленных пострадавших эвакуировали из колледжа не только на носилках, но и на снятых с петель створках дверей — лишь бы побыстрее.

В своем диспансере, как сообщается, принимала раненых и мать Владислава, еще не подозревавшая, кто принес смерть в колледж, где учился ее сын.

Вопросы без ответов

В 15:20 официальный представитель СКР подтвердил личность стрелка и сообщил, что уголовное дело, возбужденное в связи с трагическими событиями в Керчи по ст. 205 УК РФ «Террористический акт», переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Примерно в это же время глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что нападавший действовал один, других данных нет. Несколько позже он сообщил, что с 18 октября у каждой школы и детского сада в Керчи появится по два вооруженных охранника.

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим, а при необходимости — обеспечить их срочную транспортировку в ведущие лечебные учреждения России. Глава государства также поручил Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего.

Вечером из подмосковного Жуковского за ранеными в Крым ушел спецборт МЧС. Следом на взлет пошел второй самолет — с дополнительной медаппаратурой.

В Крыму был объявлен трехдневный траур.

Утром 18 октября заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев озвучил количество опознанных погибших — 20 человек, одним из которых являлся Владислав Росляков. Также Мельгазиев уточнил, что среди жертв были 15 студентов и пять работников учебного заведения. При этом шесть погибших учащихся были несовершеннолетними.

Тогда же началась эвакуация раненых из Керчи в медучреждения других городов. 11 самых тяжелых пациентов приготовили для отправки в Москву, еще семерых — в Краснодар, пятерых — в Симферополь. Всего на утро 18 октября в больницах находилось 44 человека, пострадавших во время керченской трагедии. 12 пострадавших были отпущены из медучреждений домой.

В 12:30 появилась информация о том, что один из эвакуируемых из Керчи скончался…

На текущий момент остается до конца не выясненным, были ли у Рослякова сообщники и вдохновители. Представитель Национального антитеррористического комитета Валерий Киселев сообщил, что убийца, по всей видимости, сам собрал СВУ при помощи информации из Интернета. Однако вопрос с возможными помощниками Рослякова до сих пор остается открытым.

Остается пока без ответа и вопрос мотива. Что толкнуло внешне вполне благополучного юношу на страшное преступление?

Что делать?

Пока соответствующие госструктуры заняты расследованием, пользователи Интернета уже успели обратить внимание на довольно необычный факт.

Алгоритм действий Рослякова, его одежда, оружие и даже выбор места для самоубийства напоминают то, что было показано в фильме 2004 году «Нулевой час». Эта кинокартина — попытка реконструкции трагических событий апреля 1999 года в американской школе «Колумбайн». Тогда два ученика старших классов совершили нападение на учеников и персонал своей школы с применением стрелкового оружия и СВУ, после чего застрелились. Нападавшие ранили 36 человек, из них 13 — смертельно.

Озвученные следствием мотивы, побудившие школьников взяться за оружие, — это гремучая смесь из проблем с психикой, озлобленности на учителей и одноклассников, а также неудовлетворенности своим положением. Общественные организации, пытавшиеся вести параллельное расследование, добавили в число причин жестокие видеоигры, чрезмерное увлечение антидепрессантами и возможную травлю в школе.

Надо отметить, что упомянутый случай массового «скулшутинга» не только вызвал в Штатах шок от случившегося, но и породил последователей. Например, в марте 2001 года еще один малолетний убийца из США открыл стрельбу из двух револьверов в школе. Два ученика были убиты, еще 13 получили ранения. Преступника арестовали, судили и приговорили к 50 годам заключения. Проведенное в 2015 году исследование CNN показало, что в заговорах в стиле «Колумбайн» обвиняются более 40 человек.

До недавнего времени считалось, что ничего подобного в России произойти не может. Но события 17 октября в Керчи ставят это утверждение под сомнение.

Так или иначе, на повестке дня стоит вечный русский вопрос «Что делать?» Что делать, чтобы керченская трагедия больше нигде не повторилась?

Понятно, что одними запретительными мерами проблему не решить. Вернее, даже так — запретительными методами ее точно не решить. Да, самое простое, что приходит в голову, — это поднять возраст выдачи РОХи и еще как-нибудь ужесточить оружейное законодательство. Но получить взрывные устройства Росляков сумел и без РОХи — при том, что СВУ у нас законодательно запрещены вообще.

Опять же, как показывает практика борьбы с терроризмом, лишение доступа к огнестрельному оружию и взрывчатке отнюдь не становится для террориста непреодолимым стоп-фактором. Просто вместо «огнестрела» террорист берется за баранку автомобиля, топор, молоток или нож. Остановить такой «бытовой» терроризм крайне трудно, а в случае если за него берется ранее не привлекавший внимания одиночка, так и вовсе невозможно.

Перекрыть молодежи доступ к Интернету? Невозможно. Оперативно и навсегда «выпилить» из Сети общественно опасную информацию? Увы, фантастика.

Запреты не помогут

Где же выход? Нам видится, что он лежит не столько в плоскости ограничений доступа к тому, что может послужить тинейджеру оружием, сколько в сфере коррекции молодежной политики. Да, это на порядок сложнее и затратнее, чем «запрещать и не пущать». Но это единственный вариант… нет, не гарантирующий страну от повторения керченской трагедии, но хотя бы снижающий риск этого.

При всем желании, у всех учебных заведений России непрерывно работающую рамку металлодетектора и пару постоянно дежурящих хорошо подготовленных вооруженных охранников не поставишь. Как и вряд ли укомплектуешь эти учебные заведения штатом отлично подготовленных психологов, непрерывно мониторящих состояние учащихся.

Здесь нужно нечто иное. Например, постоянно действующая сеть государственных молодежных организаций, множество доступных детских и юношеских кружков, и т. д. Нужны те, кто в отсутствие работающих родителей будут находиться рядом с молодым поколением. Кто будет их увлекать, опекать, отчасти воспитывать. Кому молодежь будет доверять и, конечно, кого будет уважать.

Назначать на роль таких людей педагогов вряд ли рационально. Во-первых, учителей, фигурально выражаясь, не учат на «пионервожатых». Во-вторых, у педагогов и без того, как правило, хронически не хватает времени на то, чтобы пройти с учащимися всю положенную учебную программу.

Если при этом еще и найдется возможность реально, а не формально, усилить охрану учебных заведений и улучшить психологический мониторинг учащихся — замечательно. Но, повторимся, сугубо запретительные меры решить проблему одиночки, пошедшего на массовое убийство, не в состоянии.

Судя по всему, осознают этот момент и в коридорах российской власти. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о необходимости срочных мер по ужесточению продажи оружия ответил: в эмоциональном плане такая реакция понятна, но сначала предстоит самым тщательным образом разобраться с обстоятельствами произошедшего. Предстоит точно определить все детали этого трагического массового убийства, и только после этого специалисты должны прогнозировать те или иные действия, добавил он.

«Сиюминутные импульсивные действия объяснимы, но они вряд ли помогут делу, нужны системные решения», — подытожил пресс-секретарь президента России.

Редакция Федерального агентства новостей выражает глубокие соболезнования семьям погибших в трагедии в Керчи и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

P.S. В первой половине 18 октября глава Крыма сделал новое заявление.