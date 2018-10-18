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Путин рассказал о преимуществах клуба «Валдай»

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Путин рассказал о преимуществах клуба «Валдай»

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин приехал в Сочи на пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай». Глава РФ отметил, что за 15 лет клуб стал хорошей международной площадкой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Первый «Валдай» проходил в Новгороде. За 15 лет клуб стал хорошей международной площадкой, где собираются специалисты со всего мира, которые профессионально занимаются Россией. Вы можете из первых уст, от меня, от моих коллег получить информацию», — отметил Путин, выступая перед участниками клуба.

Российский лидер отметил, что на этой площадке представлены разные точки зрения — и в этом есть преимущество этого дискуссионного клуба.

«Где есть одна точка зрения, там нет места для дискуссий. А истина возникает, когда есть сопоставление подходов», — заявил он.

Автор: Алексей Громов
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