Конфликтные точки и фейковые реальности: Киев готовится к «российскому вмешательству» в выборы

Руководство Украины начало активно нагнетать истерию вокруг «вмешательства России» в предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы. Сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил полицейским «усилить защиту информресурсов ЦИК и реестра избирателей от возможного вмешательства России». А киевские политологи рассказали, как именно это вмешательство будет происходить.

Украинские власти загодя начали подготовку к предстоящим президентским, которые назначены на 31 марта 2019 года, и парламентским выборам, которые пройдут осенью 2019 года — с точки зрения их «защиты от вмешательства РФ». По мнению аналитиков, модную в США и Европе тему «вмешательства в выборы» подкинули киевским властям западные партнеры, чутко держащие руку на пульсе украинской политической жизни.

«Мы провели честные и прозрачные выборы в 2014 году, несмотря на внешние попытки повлиять на их ход, дискредитировать демократические институты, — объявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. У нас есть обоснованные основания считать, что руководство России будет пытаться любой ценой использовать выборы для реализации планов гибридной агрессии против нашей страны».

В итоге ЦИК Украины, Госслужбе спецсвязи и защиты информации, СБУ и Нацполиции поручили создать «рабочую группу для обеспечения безопасной работы Единой информационной системы «Выборы» на выборах президента и Верховной рады в 2019 году. Кроме того, Турчинов поручил силовикам «обеспечить выявление и предупреждение возможных кибератак на информационные системы и электронные ресурсы ЦИК».

А накануне свою лепту в нагнетание истерии внес глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Предстоящие президентские выборы на Украине будут активно использоваться Россией для испытания технологий, которые затем будут применены на общеевропейских выборах в 2019 году. Мы должны привлекать лучших представителей бизнеса и ІТ-сферы к борьбе с «гибридными угрозами». Мы должны быть проактивными, иметь смелую и четкую стратегию действий», — объявил Климкин.

При этом Турчинов и Климкин забыли упомянуть, что вообще-то на украинские выборы никто пока покушаться и не думал, и в первую очередь — из России. В Москве прекрасно понимают — нынешние власти Украины «утопят» себя сами, безо всякого вмешательства извне.

Как известно, благодаря «умелым» действиям властей в экономике и социальной политике антирейтинг президента Петра Порошенко сегодня составляет более 80%, а избирательный рейтинг одной из правящих партий «Народный фронт» — рекордные 0,6% поддержки. Похоже, украинские власти заранее ищут, на кого бы свалить вину за будущее поражение — и как обычно, главным виноватым заранее объявлена Россия.

Тем временем местные политологи готовят «теоретическое обоснование» шизоидным действиям власти, рассказывая, каким именно образом Россия будет вмешиваться в процесс украинского волеизъявления.

«Мы можем прогнозировать, что наиболее вероятными будут коррупционные, сексуальные и уголовные скандалы, организованные пророссийскими силами по указке из Москвы, — утверждает Александр Данилюк, руководитель киевского Центра оборонных реформ. Однозначно надо ждать обнародования записей разговоров украинских политиков, а также каких-либо документов, подкинутых ФСБ России. Также могут быть организованы убийства активистов, журналистов, силовиков — у россиян, к сожалению, сегодня достаточно инструментов для этого. И это — огромная проблема. Для того, чтобы подорвать популярность прозападных политиков, такими объектами могут стать общественные деятели и оппозиционные журналисты».

Его коллега, киевский политолог Олег Саакян высказал свое мнение по этому поводу корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Россия всегда влияла на формирование предвыборной повестки на Украине, — утверждает Саакян, — прежде всего, создавая темы для раскола в обществе, для «водоразделов», с помощью которых она манипулировала мнением украинцев. Второй инструмент вмешательства России — это политики, а также различные «говорящие головы», которые должны были продвигать этот дискурс. Третий инструмент вмешательства — это медиаподдержка таких «говорящих голов», чтобы этот ложный дискурс наиболее качественно был имплементирован и инсталлирован в общественное сознание, чтобы украинское общество именно по нему определяло, «что такое хорошо и что такое плохо», за кого голосовать, а за кого нет».

Еще одно направление будущего «российского вмешательства в выборы», по мнению Саакяна — создание различных «конфликтных точек» и «фейковых реальностей».

«Это различные столкновения, кровопролития и конфликты. Они направлены на то, чтобы сформировать в украинском обществе определенные страхи, либо, наоборот, для того, чтобы показать тех персонажей, удобных Москве, которые героически преодолевают эти трудности, — утверждает политолог. Я думаю, в ходе предстоящей предвыборной кампании на Украине такие вещи со стороны РФ обязательно будут использоваться».

По мнению киевского политолога, есть важное отличие выборов-2019 от предыдущих кампаний.

«Оно состоит в том, что ранее Россия традиционно продвигала собственного кандидата, пытаясь получить монополию на власть на Украине, а также контролировать ее внешнюю и внутреннюю политику, — считает Саакян. На этот раз у пророссийских кандидатов крайне мало шансов не то что избрать «своего» кандидата в президенты, но даже провести своих людей в правительство, равно как и дружественные Москве силы в парламент. Поэтому Россия, скорее всего, будет играть на максимальную фрагментацию политического поля, на дезинтеграцию Украины. По моим прогнозам, мы можем увидеть игру против украинской государственности».

Политолог ожидает увидеть со стороны России «более жесткие действия по вмешательству в выборы, на которые она не могла пойти раньше».

«Это будет касаться и церковной темы, которая сейчас стоит на Украине очень остро. И томос — это скорее не про Украину, а про Россию, это ее головная боль», — считает Саакян.

На вопрос, как Украина будет противостоять «российским фейкам» в ходе предвыборной кампании, у политолога Саакяна тоже есть готовый ответ.

«Прежде всего мы должны создать децентрализированные, горизонтально выстроенные общественные структуры. В таком случае пророссийским силам будет намного сложнее дать единую интерпретацию тех или иных событий, посеять сомнение и раздор в украинском обществе, — утверждает эксперт. — Тогда централизованно эту информационную систему будет невозможно «завалить». Во-вторых, это наличие в украинском информационном поле собственного нарративного ряда, культурного контента — должна быть четкая проукраинская пропаганда, на которую отвечать российской контрпропагандой будет непродуктивно. Должно быть организовано противостояние на уровне исторических и литературных стереотипов, культурного продукта. И мы видим, что сейчас такое движение развивается — например, в кино и литературе. То есть украинское общество само начало давать свои ответы на российскую пропаганду, которые не смогло ранее дать государство».

Здесь стоит пояснить — под «российской агрессией» и «культурными стереотипами» украинские «патриотические политологи» понимают такие простые и понятные всем вещи, как историческая общность двух народов, «народная дипломатия», общие культурные ценности и тому подобные вещи. То есть, украинские провластные аналитики заранее отрицают очевидные всем вещи, стремясь выстроить внутренний «украинский мир», изолированный от всего российского и опирающийся на собственные ценности. Правда, пока большинство украинцев воспринимает попытки навязать им такие «вывернутые» ценности без особого энтузиазма.

Одним словом, власти Украины при поддержке «ручных» аналитиков начали раскручивать тему «вмешательства России в выборы» — по американскому примеру и под чутким руководством американских фондов. Недаром на встрече, посвященной «российскому вмешательству в выборы», присутствовала Молли Маккью, представленная как «стратегический советник Госдепартамента США по вопросам информационного противодействия».

Как полагают аналитики, отныне тема «российского вмешательства в выборы» будет регулярно подниматься в провластных украинских СМИ, муссироваться в соцсетях так называемыми порохоботами и т. д. И все это — на фоне того, что никаких доказательств так называемого вмешательства в выборы украинцам, скорее всего, предъявлено не будет — да в этом, собственно, и нет необходимости — как видят на Украине, те же «американские партнеры» умудрились «построить Трампа» и ввести сразу несколько этапов антироссийских санкций, не предъявив ни одного существенного доказательства какого-либо «вмешательства».