Он не вышел на новый уровень: 10 вопросов и ответов о «керченском стрелке»

В результате трагедии в Керченском политехническом колледже, где произошла серия взрывов и стрельба, погиб 21 человек, более 50 ранены.

Предполагаемому виновнику этого побоища, 18-летнему студенту Владу Рослякову, который застрелился на месте преступления, посмертно назначили психиатрическую экспертизу. Федеральное агентство новостей попыталось выяснить у доктора психологических наук, доцента СПбГУ, психотравматолога Оксаны Защиринской, что может показать эта экспертиза и были ли шансы избежать трагедии.

— Оксана Владимировна, на ваш взгляд — могло ли что-то настораживать окружающих в поведении Влада Рослякова?

— Довольно часто подростки не обсуждают важные для себя вопросы с окружающими, а обдумывают их самостоятельно, работают над своей внутренней реальностью, не допуская в нее никого, потому что не доверяют другим людям. Человек в несколько слоев закрывается даже от самых близких. В психологии этот феномен называется психологической инкапсуляцией. Очень трудно догадаться, чего хотят, о чем думают, что движет инкапсулированными людьми — но изредка у них случаются сильнейшие срывы, спровоцированные внешними обстоятельствами.

— То есть в случае с «керченским стрелком» сработал некий спусковой механизм, который заставил его взять оружие и пойти убивать?

— Таким спусковым механизмом могла стать неудача в отношениях с девушкой. У него были определенные ожидания, которые не оправдались, потому что его отвергли. Он утратил ощущение устойчивости, и это могло спровоцировать аффекты и неожиданные поступки. Произошел взрыв внутри человека, сработала программа самоуничтожения, понимаете?

— Тем не менее, все говорит о том, что убийца действовал хладнокровно, все тщательно продумывал, готовился к преступлению не один день. К слову, один из одногруппников Рослякова говорит, что как-то Влад ему признался, что «ненавидит колледж и всех, кто там есть», и хочет застрелить их.

— Я повторюсь, что инкапсулированные личности решают проблемы внутри себя, а внешне они ничего не показывают, стараются быть внешне спокойными. Поэтому, думаю, такую откровенность молодого человека сокурсник вряд ли мог воспринять за чистую монету.

В психологии есть еще такой специальный диагноз — кумулятивная психическая травма. Это когда разочарование в отношениях с близкими людьми приводит к длительному внутреннему травмированию. И в этом процессе человек либо себя разрушает, либо окружающих. В случае с Владом, вероятно, на фоне разрушения психики окружающие стали его все больше и больше раздражать, вплоть до того, что он больше не мог с ними находиться.

И тогда нужно искать истоки в отношениях в семье. Насколько мне известно, его родители не жили вместе. У отца потом нашли онкологию. Это тоже могло лишить его ощущения равновесия.

— Оксана Владимировна, была еще информация, что Влад много играл в онлайн-игры. Это могло как-то отрицательно сказаться на нем?

— У активных геймеров происходят биологические изменения в головном мозге. И это могло стать одной из причин, которые привели к такому взрыву. Индекс агрессивности у геймеров намного выше, чем у тех, кто не увлекается компьютерными играми. Игра заставляет выживать, что-то получать, достигать очки, переходить на новые уровни... В какой-то момент человек переносит этот сценарий в жизнь, а когда что-то вдруг идет не по этому сценарию — девушка отвергла, не вышел на новый уровень — человек решает наказать за это окружающих.

— Возможен ли такой вариант, что Влад Росляков захотел прославиться, как Эрик Харрис и Дилан Клиболд, устроившие нападение на американскую школу «Колумбайн»?

— Скорее всего, Влад лишь использовал этот механизм, опробованный в США. Ведь это очень удобно, когда есть уже готовый методический материал, который указывает, как и что надо делать. Но я не думаю, что Росляков относился к демонстративному типу личности и стремился, как сейчас говорят, хайпануть. Он ведь и соцсети забросил — все в себе держал. Я склоняюсь к тому, что он пошел «наказывать», а не славы искать.

— А что может показать посмертная психиатрическая экспертиза, как думаете?

— Ничего. Если бы вдруг выяснилось, что «керченский стрелок» устроил массовое убийство ради того, чтобы прославиться, возможно, ему бы приписали какое-то психическое расстройство. Но слава не была его целью, иначе бы он вел прямую трансляцию происходящего или что-то подобное.

А мы все-таки имеем дело с инкапсулированной личностью, замкнутой, скрытной. Поэтому и люди из его окружения не дадут ему правильные характеристики. По факту, никто не знал, какой он внутри. И для психиатрической экспертизы требуется он сам, а не люди, от которых он скрывал свои мысли и чувства. Иначе это будет соцопрос, а не экспертиза.

— Оксана Владимировна, трагедия в Керчи многих заставила задуматься — знают ли они, чего ожидать от своих детей. Как понять, что твой ребенок на грани, если он не проявляет этого внешне?

— К сожалению, в моей практике родители бьют тревогу, когда уже поздно, контракт с ребенком утрачен. Они приходят на прием и жалуются на своих детей, что те не слушают их, не разговаривают с ними, в глаза не смотрят, совершенно чужие…

Но первые звоночки прозвенели задолго до этого — в результате длительного отсутствия поддержки, невнимательности со стороны родителей, ребенок закрылся, перестал отвечать на вопросы, начал что-то недоговаривать, выкручиваться, а информация, исходящая от него, расходится с той, что говорят окружающие. Вот это все должно настораживать.

Тем не менее, наладить отношения возможно. Универсальных рецептов, конечно, нет. Кто-то пытается стать другом подростку, кто-то — наставником, советчиком, а не папой и мамой, которые требуют к себе уважения, не разобравшись в эмоциональном состоянии и проблемах ребенка. Если же вы чувствуете, что не получается найти подход к ребенку самостоятельно, советую обратиться к специалисту, пока не поздно.

— Ответственности с родителей никто не снимает. А лежит ли ответственность на учебном заведении за подобные инциденты?

— Если у ребенка стабильная психика, если у него есть поддержка в семье и есть социум — какая разница, что происходит в учебном заведении, если, конечно, речь не идет о криминале и насилии? Основная проблема лежит в семье. Семья — это основа для сохранения здоровой психики ребенка. Семья поможет противостоять всяким нападкам.

— Оксана Владимировна, а есть ли опасность, что у Рослякова найдутся последователи?

— С высокой долей вероятности это будет повторяться. Потому что психологическая инкапсуляция становится все более распространена среди современных детей. Закрытие подростков от внешнего мира происходит по разным причинам. Повседневная спешка, стрессы, цифровая среда, глобализация… Но нужно признаться — инкапсулирование молодежи психологи еще мало изучили. Необходимы научные исследования в этой области. Иначе таких трагедий, как в Керчи, будет больше.

Плюс подростки с психическими отклонениями могут стать последователями «керченского стрелка» чтобы самоутвердиться, хайпануть. Такие подростки, скорее всего, уже проявляли агрессивное поведение и находятся в группе риска. Это другой контингент.

— А можно вести какую-то профилактику таких преступлений?

— Можно и нужно. С детьми надо обсуждать случившееся и дома, и в образовательных учреждениях.

Напомним, количество жертв «керченского стрелка» сегодня выросло до 21, часть из них — несовершеннолетние. Следствию стало известно, что Владислав Росляков легально приобрел ружье и 150 патронов еще в сентябре, после чего подготовил мощное самодельное устройство, которое впоследствии применил в колледже. До самых последних дней все, кто его знал, и в том числе родители, не догадывались о его планах.