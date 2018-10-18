Посольство США в России выразило соболезнования семьям погибших в керченской трагедии

Москва,18 октября. Дипломаты посольства США в России выразили соболезнования семьям жертв нападения в Керчи.

«Наши мысли и молитвы обращены к семьям и друзьям, потерявшим своих любимых во вчерашнем нападении в Керчи», — сообщили представители посольства США в Twitter.

Также соболезнования выразил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Его слова приведены на странице посольства. Волкер заявил, что нет никакого оправдания насилию над невинными людьми.

Напомним, что в среду 18-летний студент Керченского политехнического колледжа устроил массовое убийство. В результате трагедии погиб 21 человек, еще около 50 получили ранения. Мужчина расстрелял учащихся и преподавателей, а также взорвал самодельную бомбу. Затем «керченский стрелок» покончил с собой.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Теракт», которое затем было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Отметим, что подруга «керченского стрелка» заявила, что у него были сложные отношения с окружающими. По ее словам, одногруппники издевались и насмехались над мужчиной. Ранее стало известно, что «керченский стрелок» искал в Сети перед нападением на колледж.