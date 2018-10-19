Дамаск, 19 октября. Медицинский центр сирийской Хасаки организовал семинар, посвященный неинфекционным заболеваниям. На мероприятии присутствовали врачи провинции. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Всего семинар будет идти четыре дня, в рамках мероприятия врачи будут обсуждать болезни и пути их лечения. Мероприятие было организовано при участии Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что жители оккупированной курдами части Хасаки страдают из-за низкого качества доступных лекарств и практически полного отсутствия врачей.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое на месте событий:

Низкое качество медицинских услуг в сирийской провинции связано в первую очередь с захватом Национальной больницы в Аль-Азизии в августе 2016 года. Тогда было потеряно большое количество медицинского оборудования, пропало много важных материалов. Местные врачи потеряли доступ к большинству медицинских принадлежностей, в том числе к вакцинам и шприцам.

Кроме того, множество сирийских больниц были уничтожены или разграблены. Курды похищали заработные платы врачей Хасаки, оставляя их без возможности купить продукты или оплатить жилье. Те немногие медицинские препараты, которые можно купить в Хасаке, продаются по крайне завышенным ценам.

И тем не менее врачи, находящиеся на той части Хасаки, которая контролируется сирийскими властями, стараются максимально помочь согражданам. Совсем недавно они доставили вакцины детям в возрасте до пяти лет, так как в стране повысился процент заболеваемости детским полиомиелитом. Сейчас медики стремятся полностью уничтожить вирус, который распространился по всей стране с приходом террористических формирований.