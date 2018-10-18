Сирия и угроза на Евфрате: действия США и курдов привели к катастрофе в Дейр-эз-Зоре

В районе сирийского населенного пункта Хаджин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора продолжается безуспешное наступление курдских формирований «Демократических сил Сирии» (SDF) при поддержке коалиции, возглавляемой США, на боевиков ИГ1 (запрещено в РФ). Хотя «наступление» напоминает скорее имитацию боевых действий, необходимую Соединенным Штатам для оправдания своего присутствия в Сирии. В хитросплетениях обстановки на юго-востоке Сирии, а также в причинах провала США в районе реки Евфрат разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эскалация обстановки в регионе разразилась на прошлой неделе. Пользуясь своей полной безнаказанностью, боевики ИГИЛ1 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, в результате атаки были захвачены порядка 130 арабских семей. Позже террористы вывезли людей в подконтрольный им Хаджин. В этом регионе более 700 человек являются заложниками боевиков, среди них — выходцы из европейских государств.

Фактически ИГ установило контроль над Заевфратьем и диктует свои правила игры: террористы уже выдвигают курдам ультиматумы по немедленному освобождению всех своих сторонников, удерживаемых SDF в специальных лагерях, и требуют передачи под свой контроль новых территорий на востоке Евфрата. Чтобы сделать курдов более сговорчивыми, члены ИГ расстреливают своих пленников.

Впрочем, виноваты в эскалации напряженности сами Соединенные Штаты: американские военные допустили в Сирии множество непростительных ошибок. Наглядным свидетельством этого является инцидент в районе того же Хаджина. Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ курдскому формированию был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15. Погибло шесть курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения.

Отсутствие координации действий со стороны командования американских сил и курдских радикалов SDF привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их с занимаемого района. Теперь район вновь перешел под контроль ИГ. Все эти факты свидетельствуют о провале американской политики в Сирии, которая так же, как и в соседнем Ираке, не решает проблем, а вместо этого создает новые.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что вчерашний инцидент, произошедший на востоке Сирии, — это свидетельство провала американской политики в Сирии.

«С другой стороны, это проявление некомпетентности США и демонстрация персональных ошибок американских военных, которые, судя по всему, не слишком хорошо ориентируются на местности. Это говорит о существенных проблемах в управлении американскими войсками», — говорит эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что это не первая ошибка со стороны США и сил коалиции.

«Соединенные Штаты и их союзники недостаточно компетентны, их квалификация находится на достаточно низком уровне. Это приводит к серьезным проблемам, в том числе и к человеческим жертвам не только среди мирных жителей, но и среди союзников коалиции. Что касается действий США в целом, та ситуация, которая возникла к востоку от Евфрата… Ее фактически ее можно охарактеризовать как гуманитарную катастрофу», — констатировал Владимир Шаповалов.

При попустительстве США и имитации борьбы с ИГ со стороны курдов происходит захват заложников, что лишь дестабилизирует ситуацию в Сирии, указывает политический аналитик.

«Захват столь значительного количества заложников — это, как мне кажется, окончательное свидетельство полного фиаско американских планов по имитации борьбы с террористами и розжигу межэтнических и межрелигиозных конфликтов. Чем дальше развивается ситуация, тем более очевидным становится тот факт, что для США это происходит по неблагоприятному для них сценарию», — констатировал эксперт.

По его мнению, из затянувшегося кризиса есть только один выход — это уход американцев и заключение договоренностей между местными общинами и центральным правительством о мирном урегулировании. По словам Шаповалова, стратегия управляемого хаоса может выйти Соединенным Штатам боком.

«Эта стратегия — хождение по лезвию бритвы, поскольку на протяжении многих десятилетий на Ближнем Востоке США пытаются использовать в своих интересах радикальные группировки. Они неоднократно уже наступали на одни и те же грабли: начиная от Усамы бен Ладена и заканчивая той ситуацией, которая сегодня сложилась в Сирии и Ираке. Попытки поймать рыбку в мутной воде чреваты не просто человеческими жертвами, огромными разрушениями и потерями. Но и тем, что те радикальные военные группировки, которые американцы пытались использовать в своих интересах, выходят из-под контроля», — резюмировал заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.