Киев добился обратного результата: в Госдуме объяснили, почему украинцы проголосовали за русский язык на ТВ
Опрос, проведенный украинским телеканалом NewsOne, стал наглядной демонстрацией отношения украинцев к русскому языку на телевидении — лишь 40% опрошенных выразили желание смотреть передачи на украинском языке, в то время как 60% респондентов заявили о желании смотреть телепрограммы на русском и других языках.
Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что на самом деле доля жителей Украины, которые предпочитают телепрограммы на русском языке, может быть куда больше — а вот упрямство местных властей в ограничении русской речи может привести к повторению истории с Крымом.
«Хочу отметить, что сейчас многие граждане Украины с опаской относятся к опросам. Далеко не все уверены в том, что опрашивающий не нанесет тебе ущерб, если ты ответишь неправильно или не так, как от тебя этого ждут власти на Украине: кто ты — социолог или сотрудник СБУ? Они ведь не могут быть в этом абсолютно уверены», — отметил Константин Затулин.
Парламентарий убежден, что никакой надежды на то, что политика украинских властей по притеснению русского языка смягчится, быть не может, — а результаты этого опроса, как и данные множества более ранних исследований, будут проигнорированы властями.
«Власть на Украине ведет осмысленную политику по разрыву всяких связей не только с Россией, но и с русским языком, с общей верой и со всеми другими общими скрепами, которые можно себе представить, — не останавливаясь перед нанесением ущерба самой Украине или группам ее граждан.
Если Киев разорвал Договор о дружбе, который ему был односторонне выгоден, только потому, что уже не может спокойно себя чувствовать, видя его заголовок — «о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией» — не посчитались с тем, что он приносит им пользу, дает им какой-то повод для контрпропаганды, повод для упреков в адрес России, которая его якобы нарушила, — можно себе представить, будет ли она вообще церемониться по поводу какого-то опроса», — заявил Константин Затулин.
Парламентарий предположил, что максимальная реакция, который может последовать — незначительное смягчение закона о функционировании украинского языка как государственного, который 4 октября был принят Радой в первом чтении.
«Что касается языковых предпочтений на Украине, они сохраняются; с определенной степенью коррекции, но сохраняются, — отметил депутат. — И это только накручивает русофобов, которые хотят воспользоваться ситуацией, чтобы за счет русского языка попробовать увеличить употребление украинского.
Но, как мы знаем, это очень часто приводит к обратному результату — во всяком случае, одной из причин единодушного голосования за возвращение в Россию в Крыму в 2014 году стало неуемное желание насаждать украинский язык в Крыму, который был компактно заселен русскими».