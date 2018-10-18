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ВСУ обстреляли поселок в ДНР

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ВСУ обстреляли поселок в ДНР

Донецк, 18 октября. Населенный пункт Зайцево на севере Горловки попал под обстрел со стороны украинской армии. Как сообщает Донецкое агентство новостей, повреждения получили машина и жилой дом.

«Прямое попадание в дом и машину по улице Рыбалко 212 поселка Зайцево», – сообщил журналистам ДАН и.о. главы администрации города Горловка Иван Приходько.

В результате обстрела ни один человек не пострадал.

Ранее сообщалось, что под огонь ВСУ попали позиции Народной милиции Луганской народной республики в населенном пункте Сокольники.

Автор: Тимур Румянцев
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