Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Italy risks clash with Britain and EU as it threatens to veto renewal of Russia sanctions («Италия рискует столкновением с Великобританией и ЕС, защищая Россию»), опубликованной порталом The Telegraph.

Италия встала на путь противостояния Великобритании и большей части ЕС, заявив о своем намерении наложить вето на возобновление санкций против России. Во время своего визита в Москву вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим может помешать продлению санкций, которые были введены в 2014 году после того, как Крым вошел в состав России.

Срок действия санкций, которые включают в себя замораживание активов отдельных лиц, эмбарго на экспорт оружия и финансовые ограничения, истекает в январе 2019 года.

Вице-премьер Италии назвал санкции против России «экономическим, социальным и культурным безумием» и «абсурдом», который стоил итальянскому бизнесу «много миллиардов евро».

«Если нас попросят подтвердить продление санкций, мы скажем решительное «нет», — сказал Сальвини, выступая на конференции с российскими бизнесменами в Москве.

На вопрос о том, может ли коалиционное правительство Италии, пришедшее к власти в июне, наложить вето на возобновление санкций ЕС, Маттео Сальвини ответил: «Право вето в Европе мы можем использовать только один раз».

Он имел в виду многочисленные споры итальянского правительства с Брюсселем, касающиеся требований оказывать большую помощь мигрантам и беженцам или бюджета, который подразумевает щедрые расходы на социальное обеспечение и налоговые льготы, которые будут стоить увязшей в долгах Италии миллиарды евро.

«Есть вопрос бюджета, вопрос миграции, — заявил Сальвини.— Мы рассчитываем на то, что Брюссель достаточно умен, чтобы понять, что они перешли все границы и что нужно вернуться к хорошим отношениям между ЕС, Италией и Россией».

Италия уже много лет выступает против российских санкций, утверждая, что они вредят итальянским предпринимателям, которые экспортируют в Россию предметы роскоши, мебель, одежду и обувь, продукты питания и вино на сотни миллионов евро.

По словам вице-премьера Италии, санкции против России привели лишь к тому, что сотни миллионов граждан и предпринимателей малого и среднего бизнеса заплатили высокую цену с точки зрения экономики.

«В России я чувствую себя как дома — так я не чувствую себя ни в одной другой европейской стране», — рассказал вице-премьер Италии, подчеркивая свою любовь к России.

Намекая на учения НАТО в сопредельных с Россией странах, Польше и Прибалтике, он отметил, что проблемы 2018 года должны решаться за столом переговоров, а не с «помощью размещения танков у границы».

Маттео Сальвини ранее говорил, что коалиция «не боится» использовать свои полномочия вето в Брюсселе, чтобы подтолкнуть ЕС к отмене санкций.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который должен приехать в Москву на следующей неделе для встречи с президентом России Владимиром Путиным, также раскритиковал санкции Евросоюза. Он пояснил, что ограничительные меры нанесли ущерб не только российскому обществу, но и итальянским компаниям.

Мягкая позиция Италии по отношению к России влечет за собой риск последующей изоляции в европейском сообществе, потому что Великобритания и другие страны настаивают на усилении ограничительных мер против РФ.

В конфиденциальном документе, к которому удалось получить доступ журналистам Reuters, говорится, что Италия является единственным членом Европейского союза, который открыто сопротивляется новому режиму санкций против Москвы.

Попытка Италии ослабить антироссийские меры, скорее всего, встретит сильное сопротивление со стороны Великобритании и ряда восточноевропейских стран, которые хотят и дальше давить на Россию.