Евросоюз готовит новые санкции для реагирования на кибератаки

Брюссель, 18 октября. Лидеры стран Евросоюза поручили разработать санкционные меры для реагирования на кибератаки, об этом рассказал представитель Совета ЕС.

«Саммит ЕС только что принял решение работать над созданием для ЕС возможности сдерживать кибератаки посредством ограничительных мер», — сообщил представитель ЕС.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС одобрили новый механизм санкций для лиц, обвиняемых в разработке и применении химического оружия. Аналогичные меры могут быть проработаны по отношению и к атакам в киберпространстве.

Напомним, Минобороны Нидерландов обвинило российских граждан в причастности к кибератаке на ОЗХО. Как сообщил глава оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, четверых подозреваемых россиян депортировали из страны.

В Москве обвинения в кибератаке на ОЗХО назвали «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией. Обвинение призвано создать необходимый политический фон перед сессией ОЗХО, чтобы провести противоправные инициативы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения направлены на «демонизацию России» и дискредитацию инициативы Москвы по разработке под эгидой ООН глобальных правил поведения в киберпространстве.