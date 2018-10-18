Депутат Никонов о трагедии в Керчи: можно не пускать посторонних вообще, но это был свой! ФАН-ТВ

Участники, эксперты, почетные гости сессий не могут остаться равнодушными и обсуждают не только происшествие, но и причинно-следственные связи, которые могли привести к такому инциденту. Председатель Комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслав Никонов поделился с корреспондентом ФАН-ТВ своими мыслями по поводу инцидента в Керчи.

«Это огромная трагедия. Самая кровавая из всех, что произошла в наших учебных заведениях и школах. Здесь нет однозначного ответа. Многое сделано по обеспечению безопасности школ. В последнее время были приняты и специальные законодательные меры, и нормативные меры по тому, как обеспечивать безопасность, но очевидно, что в полной мере это сделать невозможно. Даже с учетом самых новых технологий, которые есть. Например, в некоторых школах у нас установили системы распознавания по лицам, чтобы никто посторонний не мог войти в школу, но это был свой. Здесь, безусловно, важен сильный контроль за интернет-пространством. Потому что многие посылы к насильственным действиям исходят оттуда. Существует большое количество ресурсов, которые поддерживают экстремистское или экстремальное поведение. Поэтому здесь необходима более жесткое, я бы сказал даже, цензурирование интернета в вопросах связанных с обеспечением безопасности детей. Как мы это сделали, например, в отношении тех сайтов, которые призывают к самоубийству. Надо больше преподавателям и администрации школы общаться с детьми, родителям, внимательнее следить за тем, что происходит в головах их детей, в их гаджетах. Это исключительно важно. Ну и конечно, мы должны ставить более жесткий контроль за оборотом оружия, взрывчатых веществ. Когда молодой 18-ти летний парень спокойно покупает охотничье помповое ружье, боеприпасы, создает взрывчатку – это, безусловно, недопустимо. И нам надо по максимуму учитывать международный опыт. Здесь, в Валдае, тоже об этом шла речь. Потому что с этой проблемой сталкиваются все, без исключения, страны. И не только даже Соединенные Штаты Америки, которые являются лидером по количеству атак в школах и по количеству жертв, но и другие государства, которые тоже имеют опыт борьбы с этим огромным злом, приводящим к серьезным трагедиям», – сказал Вячеслав Никонов, председатель Комитета по образованию и науке Госдумы РФ.