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Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста погиб в ДТП в Эр-Рияде

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Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста погиб в ДТП в Эр-Рияде

Анкара, 18 октября. В ДТП в Эр-Рияде якобы погиб один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Соответствующая информация появилась в четверг на страницах турецкой газеты Yeni Şafak.

СМИ сообщают, что им оказался Мешаль Саад Эль Бостани — лейтенант ВВС Саудовской Аравии. 2 октября он приехал в Стамбул вместе с четырнадцатью гражданами Саудовской Аравии. Все эти люди сейчас подозреваются в причастности к убийству журналиста.

Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста погиб в ДТП в Эр-Рияде

Ранее появилась информация, что Хашкаджи подвергся пыткам и был обезглавлен внутри генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Обозреватель американского издания Washington Post пропал в Турции 2 октября. Хашкаджи вошел в здание генконсульства Королевства в Стамбуле, после чего его никто не видел.

 

Автор: Тимур Румянцев
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