«Надо прекращать все эти игры»: Cоловьев призвал вернуть смертную казнь в РФ

Москва, 18 октября. Телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости отменить мораторий на смертную казнь в России. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести FM», комментируя трагедию в керченском колледже.

«Смертную казнь давно пора возвращать», — сказал Соловьев.

Телеведущий напомнил, что проблема с распространением наркотиков в странах Юго-Восточной Азии была решена с помощью введения смертной казни. Соловьев заявил о необходимости реформирования судебной системы, а также призвал снять мораторий на смертную казнь в России.

«Надо выходить из Совета Европы, надо прекращать все эти игры», — добавил телеведущий.

Напомним, 17 октября произошло нападение Керченский политехнический колледж. По данным правоохранителей, 22-летний студент колледжа привел в действие взрывное устройство, после чего открыл огонь из ружья. В результате происшествия погибли 19 человек, еще более 50 получили ранения.