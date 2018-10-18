«Унижали его и издевались»: подруга стрелка из Керчи рассказала о возможных мотивах убийства

Керчь, 18 октября. Подруга Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже в Керчи, рассказала, что у молодого человека были сложные отношения с окружающими. По словам девушки, над Росляковым издевались и насмехались одногруппники.

«Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все», — приводит слова подруги RT.

Молодой человек говорил, что из-за издевательств «не хочет жить» и хочет отомстить окружающим, которые над ним насмехаются, рассказала подруга. Также девушка описала 18-летнего стрелка как доброго и отзывчивого. После того, как друзья перестали общаться, Росляков добавил ее в черный список.

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. Росляков открыл огонь из ружья по студентам и преподавателям колледжа, а затем взорвал самодельное устройство. Жертвами трагедии стали 21 человек.