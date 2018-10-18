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Родители «керченского стрелка» заплатят штраф в 500 рублей

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Родители «керченского стрелка» заплатят штраф в 500 рублей

Керчь, 18 октября. Родителей «керченского стрелка» Владислава Рослякова оштрафуют на 500 рублей. Им уже оформлен протокол за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», утверждают «Известия».

По словам собеседника агентства, протокол родителям вручат после похорон. Напомним, жертвами трагедии в Керченском политехническом колледже стал 21 человек. Вооруженный ружьем студент Владислав Росляков накануне устроил в учебном заведении бойню, открыв огонь по учащимся и преподавателям.

В четверг стало известно, что оружие молодой человек купил легально. В Крыму объявлен трехдневный траур. 

 

Автор: Федор Веснин
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