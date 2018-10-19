Дамаск, 19 октября. Ремонтные бригады продолжают расчистку улиц города Дейр-эз-Зор от завалов, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В скором времени работы по облагораживанию города, освобожденного от террористических организаций, будут завершены. Во многом в столь короткие сроки удалось уложиться благодаря помощи местных жителей.

Жители Дейр-эз-Зора также призвали всех, кто был вынужден покинуть город во время военного конфликта, вернуться и участвовать в его восстановлении.

В распоряжении нашего корреспондента появилось видео с места событий:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что городской совет сирийского Дейр-эз-Зора запустил второй этап реконструкции региона, в том числе уборку осколков и щебня с улиц, находящихся неподалеку от квартала Аль-Хамидия.

В скором времени в Дейр-эз-Зоре также должна пройти замена канализационных электрических сетей, расширение асфальтовой укладки на дорогах, восстановление школ и правительственных учреждений, расположенных в районе Аль-Хамидии. Стоит отметить, что совсем недавно в регионе было восстановлено теле- и радиовещание. Это произошло впервые с начала военного конфликта. Сирийские власти делают все возможное, чтобы привлечь в опустевший город как можно больше беженцев.

Жители района также заняты самостоятельным восстановлением своих домов, пострадавших от рук террористов. Многие уже полностью очистили свои участки и даже открыли магазины для обслуживания людей, проживающих в Дейр-эз-Зоре.

Есть информация, что за последние месяцы в город вернулось порядка шестидесяти тысяч человек. Узнав о восстановлении стабильности и безопасности в Дейр-эз-Зоре, они взяли свои вещи и покинули лагеря временного проживания. Сейчас все больше и больше людей возвращаются в свои дома.