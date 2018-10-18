Украинский адмирал предостерег Киев от «игры в догонялки» с Россией на Азове

Киев, 18 октября. Киеву необходимо заняться государственной морской политикой и развитием ВМС страны, а не «разваливать» Россию. Об этом заявил бывший вице-адмирал украинского флота Сергей Гайдук. Он предостерег Киев от «игры в догонялки» с Россией на Азове.

По его словам, Украина пытается «играть в догонялки» с РФ в море. Однако, по мнению Гайдука, Киев уже проиграл, так как не учел вызовы современного мира. Поэтому в качестве оправдания украинские власти периодически делают заявления о «развале» России. Однако на самом деле необходимо заниматься развитием военно-морского флота Украины. Гайдук считает, что если бы над состоянием ВМС работали системно, то сейчас проблем в данной сфере не возникло бы. Теперь же, по мнению адмирала, морская отрасль Украины находится на грани выживания.

«Если в 2019 году мы не выстрелим с национальной морской идеей, обоснованной национальной морской политикой, поверьте мне, мы ее загоним в такой глухой угол, что восстановить её будет практически невозможно», — сказал Гайдук в эфире «Громадського радио».

Ранее командующий ВМС Украины заявил, что флот готов применить силу на Азове и в Черном море «в случае обострений». Однако эксперты неоднократно отмечали, что ВМС Украины находятся в крайне плачевном состоянии. Как отмечал директор Института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии Федеральному агентству новостей, украинский флот состоит из «полуразобранного корабля и дизельной подводной лодки в нерабочем состоянии». Кроме того эксперты заявляли, что на Украине не было создано ни одного корабля, произвели лишь шесть бронекатеров «Гюрза-М».

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года. Украинские пограничники незаконно арестовали российское судно «Норд». Капитану корабля грозит лишение свободы за «незаконное посещение Крыма». В ответ на провокацию Украины Россия ввела усиленный досмотр кораблей в своей акватории Азова.