УПЦ приняла покаявшегося священника Киевского патриархата

Киев, 18 октября. Священник неканонического Киевского патриархата «перешел» в Украинскую православную церковь. Об этом сообщает просветительский отдел УПЦ.

«Три года назад священник оставил раскол и через искреннее покаяние вернулся в лоно канонической Церкви», — подчеркнули в УПЦ.

Отметим, что в настоящий момент на Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, а также раскольнические структуры Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

Вселенский патриархат принял решение предоставить автокефалию неканонической церкви. В РПЦ неоднократно подчеркивали, что автокефалия спровоцирует кровопролитие на Украине.

В четверг Верховная Рада проголосовала за передачу Андреевской церкви в подчинение Вселенского патриархата.

Напомним, что Синод РПЦ разорвал отношение с Константинополем.