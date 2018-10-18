Посол Евросоюза назвал причины отказа инвесторов работать на Украине

Киев, 18 октября. Международные инвесторы не приходят на Украину из-за отсутствия в государстве верховенства права, заявил посол Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли. Об этом он рассказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Мингарелли ответил на вопрос, почему крупные инвесторы и компании не хотят вкладывать деньги в проекты на Украине. Он напомнил, что Украина богата туристическим потенциалом, плодородной землей.

«Почему люди не инвестируют в Украину? Потому, что тут нет верховенства права, верховенства закона», — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что инвесторы не видят потенциальной защиты на Украине, а также не верят местным судам.

Ранее политолог Андрей Золотарев прокомментировал низкий уровень инвестиций в экономику Украины из стран Европейского союза.

Напомним, что экономический эксперт Олег Устенко заявил, что Украина в этом году получит 2,5 миллиардов долларов иностранных инвестиций, что сопоставимо с далеким 2004 годом.