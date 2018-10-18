В Раде признали, что крымчанам лучше живется в России

Киев, 18 октября. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий после нескольких поездок в Крым убедился, что жители региона не хотят, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.

Он обратил внимание на то, что большие инфраструктурные изменения, которые произошли в Крыму после присоединения к РФ, повлияли на позицию крымчан, которым нравится нахождение в составе России. Чиновник отметил, что во время недавнего визита в республику он еще раз убедился, что Россия активно занимается Крымом, она вкладывает в регион деньги, и результаты видны налицо. Сейчас в Крыму строятся новые дороги, поликлиники, чего не было при Украине.

«Очень мало встречаю людей, которые откровенно недовольны тем, что они сегодня живут под российским флагом, — отметил Балицкий. — Большинство людей, действительно, пошли на референдум», передает издание «Политнавигатор».

Ранее сообщалось, что Крым не вернется в состав Украины, поскольку власти этой страны все годы независимости государства относились к региону как к периферии.

Напомним, 3 октября в Киеве рассказали, чего добилась Украина блокадой Крыма.

Крым вернулся в состав России по итогам проведенного референдума после госпереворота на Украине в 2014 году. Более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос о вхождении региона в состав России закрыт навсегда. В Киеве же не могут смириться с данным фактом и до сих пор называют полуостров «временно оккупированной территорией Украины», призывая страны Запада поддержать их позицию.