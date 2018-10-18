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Эксперт возложил вину за трагедию в Керчи на несуществующую компьютерную игру

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Эксперт возложил вину за трагедию в Керчи на несуществующую компьютерную игру

Москва, 18 октября. Эксперт радиостанции «Вести FM» Филипп Гросс-Днепров рассказал о компьютерной игре «Дока 2», которой якобы увлекался студент керченского колледжа Владислав Росляков, устроивший стрельбу в учебном заведении.

В передаче Владимира Соловьева Гросс-Днепров заявил, что в «Доке-2» «можно убивать людей и зомби изощренными способами». По его мнению, есть основания полагать, что Росляков проводил время, играя именно в эту игру.

В социальных сетях теперь активно обсуждают, о какой игре говорил эксперт, ведь «шутера» «Дока-2» не существует. По-видимому, Гросс-Днепров имел в виду игру Dota 2, однако механика игрового процесса в ней совершенно не соответствует описанию эксперта.

Напомним, накануне студент керченского колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с ружьем и взрывным устройством. От его рук погиб 21 человек. Ранее стало известно, что оружие преступник купил легально.  

Автор: Федор Веснин
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